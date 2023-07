Konzert von Taylor Swift löste Erdbeben aus

Ein ähnlich starkes Beben, das nicht durch Prozesse in der Erdkruste ausgelöst wurde, hatte es zuletzt 2011 bei einem Football-Spiel der Seattle Seahawks gegeben. Es wurde nach einem Touchdown der Seatle Seahawks in der letzten Minute des Spiels gemessen und ging als "Beast Quake" - benannt nach dem Running Back des Teams - in die Geschichte ein. Der Jubel hielt jedoch nicht so lange an wie das Getobe der "Swifties".