"Kokain-Hippo"-Plage: Escobars Nilpferde sollen sterilisiert werden

In Kolumbien hat die Regierung angesichts der ungebremsten Ausbreitung der Flusspferde des Drogenbarons Pablo Escobar angek√ľndigt, die Tiere sterilisieren zu lassen. "Die chirurgische Sterilisation ist nur eine der drei Ma√ünahmen, die das Umweltministerium im Rahmen des Plans zum Umgang und zur Kontrolle der Flusspferde in Kolumbien vorsieht", teilte das kolumbianische Umweltministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Auch die Umsiedlung der Tiere und die ethische Euthanasie - also das Einschl√§fern - w√ľrden in Betracht gezogen. Seit der Aufnahme der Flusspferde in die Liste der invasiven Arten des Landes im M√§rz 2022 soll die unkontrollierte Vermehrung bek√§mpft werden. Der Drogenbaron Escobar brachte einst vier afrikanische Flusspferde auf seinen Wohnsitz Hacienda N√°poles - aktuell sollen mehr als 160 Exemplare im Flusssystem des Rio Magdalena leben. Sie zerst√∂ren Felder, bringen das √Ėkosystem aus dem Gleichgewicht und Anwohner in Gefahr.