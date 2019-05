Knappe Mehrheit für „alte“ Notre-Dame

Eine knappe Mehrheit der Franzosen befürwortet nach der Brandkatastrophe von Notre-Dame einen originalgetreuen Wiederaufbau der gotischen Kathedrale. In einer repräsentativen Umfrage des französischen Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben 54 Prozent der Befragten an, dass die Kathedrale wieder so aufgebaut werden soll, wie sie vorher war.

Ein Viertel (25 Prozent) spricht sich für weniger strenge Vorgaben bei der Restaurierung aus. Architekten sollten sich ruhig die Freiheit nehmen, von den alten Plänen abzuweichen. Dementsprechende Fotomontagen, die Notre-Dame in futuristischem Stil zeigen, haben bereits auf Social Media für Empörung gesorgt. Mehr als ein Fünftel (21 Prozent) hat sich zu dieser Frage noch gar keine Meinung gebildet.

In der Kathedrale im Herzen von Paris war am 15. April, am Montag in der Karwoche ein Feuer ausgebrochen. Das weltberühmte Bauwerk war dabei schwer beschädigt worden, weite Teile des Daches wurden zerstört. Der Vierungsturm der Kathedrale stürzte bei dem verheerenden Feuer ein.

Die französische Regierung hat einen internationalen Architekturwettbewerb für den Wiederaufbau ausgeschrieben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte versprochen, die Kirche in den kommenden fünf Jahren wieder aufzubauen.