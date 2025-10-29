"Verheerende Gesundheitsschäden": Klimawandel kostet Millionen Menschenleben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die Erderwärmung und die langsame Anpassung an den Klimawandel kosten jährlich weltweit Millionen Menschen das Leben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Jahresbericht, der in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Demnach haben zwölf von 20 Indikatoren für klimabedingte Gesundheitsgefahren Rekordwerte erreicht. Die Autorinnen und Autoren sprechen von einer "beispiellosen Bedrohung für Gesundheit und Leben weltweit". Klimabedingte Gesundheitsgefahren erreichen Rekordwerte Seit den 1990er Jahren ist die Zahl hitzebedingter Todesfälle laut Bericht global um 23 Prozent gestiegen - auf jährlich durchschnittlich etwa 546.000 im Durchschnitt der Jahre 2012-2021. Zudem sterben jährlich rund 2,5 Millionen Menschen durch die Luftverschmutzung, die direkt auf die Verbrennung fossiler Energieträger zurückzuführen ist. Während Öl- und Gaskonzerne ihre Produktion ausbauen, gaben Regierungen weltweit im Jahr 2023 rund 956 Milliarden US-Dollar für fossile Subventionen aus - mehr als 15 Staaten sogar mehr als für ihre nationalen Gesundheitsbudgets.

Auch Infektionskrankheiten nehmen demnach zu: Beispielsweise sei das weltweite Übertragungspotenzial des von Mücken übertragenen Dengue-Fiebers seit den 1950er Jahren durch den Klimawandel stark gestiegen. "Zerstörung von Leben wird zunehmen", aber Maßnahmen wirken "Dieses Jahr zeichnet ein düsteres und unbestreitbares Bild der verheerenden Gesundheitsschäden", sagte Studienleiterin Marina Romanello vom University College London. "Die Zerstörung von Leben und Lebensgrundlagen wird weiter zunehmen, solange wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht beenden."

Gleichzeitig zeigen die Daten, dass bereits eingeleitete Maßnahmen wirken. Der Umstieg auf saubere Energien habe seit 2010 jährlich etwa 160.000 vorzeitige Todesfälle verhindert, vor allem durch sauberere Luft infolge des Rückgangs von Kohleverbrennung in reicheren Ländern. "Können zehn Millionen Leben pro Jahr retten" Romanello betonte: "Wir haben die Lösungen in der Hand, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden. Von sauberer Energie bis zu gesünderen Ernährungsweisen - diese Maßnahmen könnten über zehn Millionen Leben pro Jahr retten."