Einige der 83 Vulkaninseln, über die sich der Inselstaat erstreckt, liegen nur knapp einen Meter über dem Meeresspiegel. Steigen die weltweiten Temperaturen infolge des Klimawandels weiter an, werden diese Inseln buchstäblich untergehen.

Weiße Traumstrände. Kristallklares Wasser. Endlose Palmenreihen. Ein Inselparadies mitten im Pazifik – das ist der Inselstaat Vanuatu. Doch wenn Ralph Regenvanu, Klimaminister des Inselreiches, über seine Heimat spricht, hört sich alles ganz anders an: „Wir stehen an der Front einer Krise, die wir nicht verschuldet haben, die aber das Überleben unserer Nation gefährden kann – und das der Menschheit.“

Folgen des Klimawandels

Andere Folgen der globalen Erwärmung suchen Vanuatu, Tuvalu und andere Südseeinseln schon jetzt heim: Dürren, Wirbelstürme, Überschwemmungen. Weswegen Vanuatu zusammen mit weiteren gefährdeten Inselgruppen das „höchste Gericht der Welt“ anrief: Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag sollte festlegen, was Staaten nach internationalem Recht für den weltweiten Klimaschutz tun müssen und ob sie bei Versagen allfällige Entschädigungszahlungen an die Opfer des Klimawandels zu zahlen haben.

Am Mittwoch legte das Gericht sein historisches Gutachten vor: „Treibhausgasemissionen werden eindeutig durch menschliche Aktivitäten verursacht, die nicht territorial begrenzt sind“, sagte Richter Yuji Iwasawa während der mehr als einstündigen Verlesung des Gutachtens. Er betonte, dass der Klimawandel eine „existenzielle Bedrohung“ darstelle.

Der Richter fuhr fort: "Das Gericht ist der Ansicht, dass die uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte ohne den Schutz des Klimasystems und anderer Teile der Umwelt nicht gewährleistet werden kann. Um die wirksame Wahrnehmung der Menschenrechte zu gewährleisten, müssen die Staaten das Klimasystem und andere Teile der Umwelt schützen. Nach dem internationalen Menschenrechtsrecht sind die Staaten verpflichtet, diesbezüglich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen."