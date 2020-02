Klimakrise: Stärkerer Jetstream verhilft zu neuem Streckenrekord New York - London

Ein Linienflug der British Airline von New Yorks JFK-Flughafen nach London-Heathrow an diesem Wochenende wird in die Geschichtsbücher eingehen. Erstmals hat ein gewöhnlicher Linienjet, eine Boeing 747, die Strecke über den Atlantik in vier Stunden und 56 Minuten geschafft. Der bisherige Rekord einer norwegischen Maschine auf dieser Strecke lag bei 5 Stunden und 13 Minuten und datiert vom Jänner 2018.

Die Spitzengeschwindigkeit während des Fluges betrug bis zu 1330 km/h für etwa 24 Minuten über der Küste von Neufundland. Normal sind Geschwindigkeiten knapp über 900 km/h.

Schneller als der Schall?

Das wäre schneller als der Schall, der unter Normalbedingungen am Boden bei 1234 km/h liegt, abhängig von der Temperatur und vom Luftdruck. Da das Flugzeug aber mit massivem Rückenwind des Jetstreams unterwegs war, gilt der Flug nicht als Überschallflug. Dieser Rückenwind soll bis zu 320 km/h ausgemacht haben.Solche Überschallflüge mit Linienmaschinen gab es zuletzt 2003, als die französisch-britischen Concorde-Maschinen in rund drei bis 3,5 Stunden die Strecke New York – Paris regelmäßig absolvierten. Der Concorde-Rekord New York – London liegt bei nur 2 Stunden und 53 Minuten.