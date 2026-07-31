Wie ein Amerikaner die Klimaanlage erfand und dabei die Welt veränderte

Der berühmte Philosoph Montesquieu stellte bereits 1748 eine These auf: Die ungleiche Entwicklung der Welt sei darauf zurückzuführen, dass Hitze die Produktivität senke und unternehmerische Kühnheit unterdrücke, während in kühlen Ländern der Mut regiere und zum Erfolg führe. Zugegeben: Klingt nach kolonialer Überheblichkeit. Dennoch steckt ein Fünkchen Wahrheit darin. Fakt ist: Der Mensch ist bei 22 Grad hundertprozentig leistungsfähig. Bei 30 C sinkt das Level auf etwa 90, bei 33 C gar auf 50 Prozent.

Coole Erfindung

1902 geschah dann etwas, das dieses Naturgesetz aushebelte und den Tropen die Chance eröffnete, den Anschluss an die Moderne zu finden: Der Amerikaner Willis Carrier erfand die Klimaanlage. In jenem Jahr war es in New York so brütend heiß, dass in der Lithoanstalt Sackett & Wilhelms die Maschinen stoppen mussten. Das Haus in Brooklyn war bekannt für hochwertige Colordrucke. Jetzt, in der Hitze, schwankte die Luftfeuchtigkeit derart, dass sich das Papier verzog, die Konturen verwischten. Fehldrucke en masse. Man wandte sich an die Buffalo Forge Company, die eigentlich Heizlüfter herstellte, fragte an, ob es dort jemanden gebe, dem etwas gegen hohe Luftfeuchtigkeit einfiele.

Der Erfinder

Buffalo Forge schickte den jungen Ingenieur Carrier, 25 Jahre alt und frisch von der Uni. Der Chef hatte ihm ein Labor eingerichtet, in dem er getüftelt und Grundlagenforschung zur Hitze betrieben hatte. Jetzt baute der findige Carrier kurzerhand eine Heizung um, blies per Ventilator Luft in die Rohre, die er mit Wasser kühlte. So entzog sein Apparat, wie gewünscht, der Luft Feuchtigkeit. Und: Ganz nebenbei kühlte er sie auch noch.

Wenig später meldet Carrier seinen „Apparatus for Treating Air“ zum Patent an, das am 2. Jänner 1906 als US-Patent Nr. 828.897 erteilt wird. Die Firma selbst nennt das rückblickend „Die Erfindung, die die Welt veränderte“.