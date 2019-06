Klima-Proteste: 800 Aktivisten blockierten Bahnstrecke

Klima-Proteste im rheinischen Braunkohlerevier halten die Polizeikräfte in Atem. Die Einsatzkräfte hatten nach der Stürmung der Tagebau-Gebiete in Garzweiler und Jackerath durch Demonstranten, viele vom Bündnis "Ende Gelände", am Samstagnachmittag bis in den Sonntag hinein alle Hände voll zu tun.

Die Räumung des Tagebaus in Garzweiler dauerte am Sonntag an. Auf dem Betriebsgelände des Energieversorgers RWE befänden sich noch rund 250 Demonstranten unter Kontrolle der Einsatzkräfte. Diese werden den Angaben zufolge nach und nach abtransportiert. Zudem wird laut Polizei weiter die Bahnstrecke zwischen den Braunkohlekraftwerken Neurath und Niederaußem von etwa 800 Demonstranten blockiert.