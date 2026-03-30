Beim Transport: 12 Tonnen KitKat-Schokoriegel gestohlen
Auf dem Instagram-Account des Unternehmens Nestlé wurde bekannt gegeben, dass auf dem Transportweg von Italien nach Polen ein Lastwagen mit einer Ladung KitKat-Riegel entwendet wurde. Der Konzern arbeite mit den örtlichen Behörden sowie mit Partnern entlang der Lieferkette zusammen, um den Vorfall aufzuklären. "Die gute Nachricht ist, dass keine Bedenken hinsichtlich der Verbrauchersicherheit bestehen und die Versorgung nicht beeinträchtigt ist", teilte Nestlé weiter mit.
12 Tonnen Schokolade gestohlen
Insgesamt sollen 413.793 Packungen KitKat, also insgesamt zwölf Tonnen Schokolade, während des Transits gestohlen worden sein, berichtet ORF. Während der Osterfeiertage könnte der Diebstahl zu Engpässen in Supermärkten führen. Wo genau der Lastwagen abhandengekommen ist, wurde vom Lebensmittelkonzern nicht bekannt gegeben. Auf seiner Route von Italien nach Polen hätte er in mehreren Ländern Süßwaren ausliefern sollen. Von dem Lastwagen fehlt derzeit jede Spur.
Spezielle KitKat Formel-1-Edition
Die New York Times berichtete, dass es sich bei den entwendeten Schokoriegeln nicht um gewöhnliche KitKats handelt, sondern um eine spezielle Formel-1-Edition: Die Riegel sollen die Form von F1-Rennwagen haben. KitKat ist offizieller Partner der Motorsportliga.
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