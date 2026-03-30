Auf dem Instagram-Account des Unternehmens Nestlé wurde bekannt gegeben, dass auf dem Transportweg von Italien nach Polen ein Lastwagen mit einer Ladung KitKat-Riegel entwendet wurde. Der Konzern arbeite mit den örtlichen Behörden sowie mit Partnern entlang der Lieferkette zusammen, um den Vorfall aufzuklären. "Die gute Nachricht ist, dass keine Bedenken hinsichtlich der Verbrauchersicherheit bestehen und die Versorgung nicht beeinträchtigt ist", teilte Nestlé weiter mit.

12 Tonnen Schokolade gestohlen Insgesamt sollen 413.793 Packungen KitKat, also insgesamt zwölf Tonnen Schokolade, während des Transits gestohlen worden sein, berichtet ORF. Während der Osterfeiertage könnte der Diebstahl zu Engpässen in Supermärkten führen. Wo genau der Lastwagen abhandengekommen ist, wurde vom Lebensmittelkonzern nicht bekannt gegeben. Auf seiner Route von Italien nach Polen hätte er in mehreren Ländern Süßwaren ausliefern sollen. Von dem Lastwagen fehlt derzeit jede Spur.