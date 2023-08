Ladendieb versteckte Schokolade in präparierter Unterwäsche

Polizisten trafen daraufhin einen auf die Beschreibung passenden Mann unweit vom Supermarkt entfernt an. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten in der Folge 29 Stück Schokolade-Tafeln (á 300g) im Wert von insgesamt knapp 110 Euro sicher. Die "zarte Versuchung" hat der in der Schweiz gemeldete Rumäne in einem blauen und eng am Körper anliegenden Body mit Trägern verwahrt. Dieses Kleidungsstück hatte er unauffällig unter der Weste und seinem Gilet getragen, um die gestohlene Ware unbemerkt aus dem Supermarkt zu bringen.

Keine weiteren Straftaten

Polizisten brachten den 46-Jährigen in der Folge zur sofortigen Einvernahme in eine Polizeiinspektion. Bei der folgenden Einvernahme mit einem Dolmetsch zeigte sich der Mann schließlich zum Ladendiebstahl geständig. Der Anfangsverdacht weiterer derartiger Straftaten erhärtete sich im Zuge der ersten Ermittlungen allerdings nicht. Der Mann wurde einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen (Anfertigung von Bildaufnahmen und Fingerabrücken). Er wird der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt.