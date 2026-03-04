Ein Fall aus dem US-Bundesstaat Florida sorgt derzeit für Entsetzen: In einer Kindertagesstätte im Ort Summerfield soll eine 31-jährige Mitarbeiterin mehrere Kinder körperlich misshandelt haben. Überwachungskameras dokumentierten die Vorfälle und überführten so die 31-Jährige.

Schläge, Tritte, Zerren an Kindergartenkindern Laut übereinstimmenden Medienberichten, unter anderem von CNN, zeigen die Aufnahmen aus der Einrichtung Szenen, in denen die Erzieherin Kinder schlägt, tritt und grob an ihnen zerrt. Die Bilder sollen laut Behörden eindeutig dokumentieren, dass es sich nicht um pädagogisches Fehlverhalten, sondern um körperliche Übergriffe handelt. Konkret sieht sich die Mitarbeiterin mit folgenden Vorwürfen konfrontiert: Sie soll Kinder geschlagen haben

einem Bub gegen das Bein getreten haben

mehrere Kinder an Armen und Kleidung gezerrt haben

sie unsanft zu Boden oder auf Stühle gedrückt haben

Nach Angaben des Marion County Sheriff's Office wurden die Aufnahmen nach internen Hinweisen überprüft. Bei der Durchsicht des Materials stießen Verantwortliche offenbar auf die belastenden Szenen. Daraufhin wurden die Behörden eingeschaltet.

Festnahme nur wenig später Die 31-Jährige wurde wenig später festgenommen. In dem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie sie von Polizeibeamten abgeführt wird. Gegen die Beschuldigte wurden laut Berichten mehrere Anklagepunkte wegen Kindesmisshandlung erhoben. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Behörden prüfen unter anderem: ob es weitere Vorfälle gab

ob Kolleginnen oder Kollegen etwas bemerkt haben

wie lange das Verhalten bereits angedauert haben könnte.

Ensetzen bei Eltern und Behörden Eltern der betroffenen Kinder reagierten laut US-Berichten schockiert. Viele hätten der Einrichtung vertraut und ihre Kinder täglich in die Obhut der Mitarbeiter gegeben. Anzeichen für derartige Vorfälle hätte es bis dato nicht gegeben. Auch die Strafverfolgungsbehörden äußerten sich ungewöhnlich deutlich. Laut CNN erklärten Ermittler, die Aufnahmen seien "schwer anzusehen" gewesen.