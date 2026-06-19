Fremder Mann schubst Kind (3) in Krokodilgehege

In einem Zoo im Osten Englands ist ein Dreijähriger in ein Krokodilgehege gelangt und schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann sei im Zusammenhang mit dem Vorfall wegen "des Verdachts auf versuchten Mord" festgenommen worden, teilte die Polizei in der Grafschaft Cambridgeshire am Donnerstag mit. Der Dreijährige habe schwere Verletzungen erlitten, sein Zustand sei aber stabil.

Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie der Bub sich die Verletzungen zugezogen hat und ob sie von einem Krokodil verursacht wurden. Es sei davon auszugehen, dass sich der Mann und das Kind nicht gekannt haben.