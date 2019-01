Kind in Spanien in Schacht gefangen: Bohrung begonnen

Auf der Suche nach dem in großer Tiefe vermuteten Zweijährigen haben Einsatzkräfte in Südspanien mit dem Bau eines Bergungstunnels begonnen. Man werde aber mindestens weitere 36 Stunden benötigen, um bis zu Julen vorzudringen, sagte der Sprecher des Rettungsteams, Angel Garcia Vidal, am Unglücksort in Totalan rund 15 Kilometer nordöstlich der Küstenstadt Malaga.

Laut dieser Berechnung könnte das Kind nicht vor Montagfrüh geborgen werden. Unter günstigsten Umständen werde man den Tunnel, der senkrecht zum Unglücksschacht verlaufen soll, in 15 bis 16 Stunden fertig haben. Anschließend sollen zwei oder drei erfahrene Minenarbeiter in gut 70 Metern Tiefe eine erste horizontale, etwa vier Meter lange Verbindung zum Schacht herstellen. Dies müsse mit Spitzhacken und Presslufthämmern und wegen der Sicherheit des Kindes mit äußerster Vorsicht gemacht werden, sagte Garcia Vidal. "Wir rechnen deshalb mit mindestens 20 weiteren Stunden." Am Freitag hatte es noch geheißen, man wolle Julen "vor Montag" finden.