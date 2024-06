Eine Zweijährige ist in Frankreich zeitweise ins Koma gefallen , nachdem sie von ihren Eltern in einem Plastik-Ei verstecktes Cannabis verschluckt hat.

Für die Fahrlässigkeit wurden die Eltern in Pau in Südfrankreich zu Geldstrafen von 500 und 1.000 Euro verurteilt, wie die Zeitung "Le Parisien" am Dienstag unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft berichtete.