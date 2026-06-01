Bei einem Unfall in einem Freizeit- und Wasserpark im indischen Bundesstaat Kerala wurden mindestens fünf Personen verletzt.

Kettenkarussell in Freizeitpark umgestürzt Wie Associated Press und The New Indian Express berichten, ereignete sich der Vorfall am 28. Mai gegen 14 Uhr im Happyland Water Theme & Amusement Park in Vembayam im Süden Indiens. Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen ein Kettenkarussell, das sich während der voll besetzten Fahrt zunehmend zur Seite neigte. Erste Fahrgäste prallten bereits gegen eine gelbe Absperrung, bevor das Fahrgeschäft mit rund 20 Besucherinnen und Besuchern schließlich vollständig umstürzte. Laut Polizeiangaben brachen dabei Teile des eisernen Stützrahmens.

Mindestens fünf Personen verletzt Medienberichten zufolge wurden mindestens fünf Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Neuere Berichte gehen allerdings teilweise von einer höheren Zahl an Verletzten aus. Vier der Betroffenen erlitten Knochenbrüche sowie weitere Verletzungen. Eine Frau musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen für eine Spezialbehandlung in ein staatliches Universitätsklinikum gebracht werden.