Kettenkarussell umgestürzt: Mindestens 5 Verletzte, darunter 2 Kinder
Bei einem Unfall in einem Freizeit- und Wasserpark im indischen Bundesstaat Kerala wurden mindestens fünf Personen verletzt.
Kettenkarussell in Freizeitpark umgestürzt
Wie Associated Press und The New Indian Express berichten, ereignete sich der Vorfall am 28. Mai gegen 14 Uhr im Happyland Water Theme & Amusement Park in Vembayam im Süden Indiens.
Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen ein Kettenkarussell, das sich während der voll besetzten Fahrt zunehmend zur Seite neigte. Erste Fahrgäste prallten bereits gegen eine gelbe Absperrung, bevor das Fahrgeschäft mit rund 20 Besucherinnen und Besuchern schließlich vollständig umstürzte. Laut Polizeiangaben brachen dabei Teile des eisernen Stützrahmens.
Mindestens fünf Personen verletzt
Medienberichten zufolge wurden mindestens fünf Personen verletzt, darunter zwei Kinder. Neuere Berichte gehen allerdings teilweise von einer höheren Zahl an Verletzten aus. Vier der Betroffenen erlitten Knochenbrüche sowie weitere Verletzungen. Eine Frau musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen für eine Spezialbehandlung in ein staatliches Universitätsklinikum gebracht werden.
Was war die Unfallursache?
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es vermutlich zu einem Versagen der Schweißverbindungen sowie an Teilen der tragenden Metallkonstruktion, was zur Instabilität des Fahrgeschäfts führte. Wie das US-Magazin People berichtet, hörten Augenzeugen kurz vor dem Unglück einen lauten Knall.
Gegenüber The New Indian Express erklärte ein Polizeibeamter: "Der Verschleiß der Maschinenteile spielte offenbar eine Rolle bei dem Unfall. Eine Untersuchung ergab, dass das Fahrgeschäft altersbedingt beeinträchtigt war. Die unmittelbare Unfallursache war jedoch ein Schweißfehler, der zum Abbruch eines Metallteils führte."
Die Polizei leitete ein Verfahren ein und nahm Ermittlungen zum Hergang des Unfalls auf.
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