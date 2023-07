Kein Wildschwein: Französischer Strand wegen Hai evakuiert

Wegen eines Hai-Alarms ist der Strand von Le Barcarès in Südfrankreich in der Nähe von Perpignan evakuiert worden. Das rund zwei Meter lange Tier sei am Samstag etwa 50 Meter vom Ufer entfernt gesichtet worden, berichtete die Regionalzeitung "Sud Ouest" am Sonntag. Rettungsschwimmer hatten den Hai entdeckt, der kurze Zeit später den Bereich selbstständig wieder verließ. Er soll ruhig und nicht aggressiv gewesen sein.

Das Schwimmen blieb zwischen 14 und 15 Uhr verboten. Nach Meinung des wissenschaftlichen Leiters des Aquariums von Canet-en-Roussillon, Patrick Masanet, hat es sich vermutlich um einen Blauhai gehandelt. Wie er dem Radiosender France Bleu Roussillon erklärte, sind die Tiere im Sommer öfter in der Nähe der Strände in Frankreich und Spanien zu sehen.