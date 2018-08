Kein Strom und 50mal so viele Opfer

Abendessen bei Kerzenlicht, kein Ventilator, der gegen die karibische Hitze hilft, und kein Kühlschrank, um Lebensmittel oder Medikamente zu kühlen – ein Jahr nach dem verheerenden Hurrikan „Maria“ ist der Alltag für Tausende Einwohner Puerto Ricos abseits der großen Städte immer noch stromlos. Große Teile der zu den USA gehörenden Insel haben weiter mit den Auswirkungen des Tropensturms zu kämpfen. Die Kritik an der Regierung von Präsident Donald Trump und ihrem Umgang mit der Katastrophe verstummt nicht – im Gegenteil.

Für weiteres Entsetzen sorgte jetzt die drastisch nach oben korrigierte Zahl der Todesopfer: Nicht 64, sondern 2975 Menschen sind nach jüngsten Erkenntnissen in dem Tropensturm beziehungsweise durch seine Folgen umgekommen. Das sind 50 Mal so viele wie ursprünglich behauptet, Trump hatte zu Beginn überhaupt nur von 16 Toten gesprochen. Von den drei Millionen Inselbürgern hatten damals 300.000 Puerto Rico in Folge des Hurrikans in Richtung Festland verlassen.