Karussell in Hakenkreuz-Form: Freizeitpark schließt Attraktion

Aufmerksame Augen haben schon gesehen, dass sich bei Fliesen-, Stein- oder Stoffmustern und dergleichen Hakenkreuze eingeschlichen haben. Aber im Jahr 2019 bei einem Karussell in einem Freizeitpark? Im "Tatzmania" im baden-württembergischen Löffingen ist genau das passiert.

Das neue Fahrgeschäft " Adlerflug" hätte die neue Attraktion im Schwarzwälder Freizeitparadies werden sollen. Doch nicht nur, dass das imposante Gerät in brauner Farbe lackiert und die Gondeln mit streng blickenden Adlerköpfen ausgestattet sind – im Flug bilden die jeweils vier Gondeln eine Form, die bereits Anfang August einen Besucher an das Nazi-Symbol schlechthin erinnerten. Ein Video mit den sich drehenden Hakenkreuzen fand seinen Weg in die sozialen Medien und sorgt dort seither für Befremden und Gelächter.