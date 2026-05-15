Japans führender Snack-Hersteller Calbee greift zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, um erdölbasierte Rohstoffe einzusparen : In einer Pressemitteilung kündigte der Konzern laut Reuters an, ab 25. Mai bislang farbenfrohe Chips-Tüten in Grautönen zu drucken.

Chipspackungen von Calbee künftig grau statt bunt

Von der Umstellung seien 14 Produkte betroffen. Statt leuchtender gelber und oranger Verpackungen mit dem ikonischen, huttragenden Kartoffel-Maskottchen auf der Vorderseite sollen künftig auf das Wesentliche reduzierte Schwarz-Weiß-Designs in den Regalen stehen.

Wie lange diese im Handel bleiben werden, ist nicht bekannt. Qualität und Zusammensetzung des Inhalts bleiben unverändert, betont das Unternehmen.