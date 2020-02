Karnevalsbräuche in aller Welt: In Hellas wird gevöllert

Auch die USA setzen auf altbewährte Faschingsumzüge. In New Orleans, im Bundesstaat Louisiana, finden in diesen Tagen besonders viele Paraden statt. „Mardi Gras“, der „Fat Tuesday“, findet vor dem Aschermittwoch statt und gehört zu jenem Karneval, für den die Stadt am Mississippi weltberühmt ist. Französische Einwanderer brachten die Tradition in die Neue Welt. Heute ist der Karneval in New Orleans ein wilder Taumel aus Farben, Glitter und aufwendigen Kostümen, bei dem sich fantasievolle Paradewagen durch die feierwütigen Massen schlängeln.