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Welt

Kanada: Bär attackiert Dreijährige vor Wohnhaus

In Maple Ridge hat ein Bär ein dreijähriges Mädchen verletzt. Einsatzkräfte schossen auf das Tier, doch es entkam in den Wald.
10.08.2026, 14:41

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Ein Braunbär lehnt an einem Baumstamm und blickt in die Kamera.

Im Westen Kanadas ist ein dreijähriges Mädchen beim Spielen vor dem Haus ihrer Familie von einem Bären angegriffen worden. Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die örtliche Polizei mit. Es sei aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

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Der Bär sei nach dem Angriff mehrmals zu dem Haus in Maple Ridge zurückgekehrt „und zeigte großes Interesse an dem Ort“, hieß es in der Mitteilung. Kurze Zeit später seien auch die Einsatzkräfte dem Bären begegnet und hätten auf das Tier geschossen, weil es Zeichen von Aggression gezeigt habe. Der Bär sei getroffen worden, aber in die nahe gelegenen Wälder geflohen. Man sei weiter auf der Suche nach ihm und riet Anrainern, ihre Häuser nicht zu verlassen und wachsam zu sein.

Kanada
Agenturen, bqu  | 

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