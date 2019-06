Kampfjet trifft auf Vogelschwarm: Video von massiver Explosion

Nur die schnelle Reaktion eines jungen Kampfpiloten in Indien rettete am Donnerstag offenbar sein eigenes Leben, das von Anrainern einer Militärbasis und seinen Jaguar-Kampfjet. Der Pilot startete am Morgen vom Luftwaffen-Stützpunkt Ambala zu einer Trainingsmission, als ihm schon kurz nach dem Abheben ein Vorgelschwarm in die Quere kam. Ein Video des Vorfalls, das von der indischen Luftwaffe veröffentlicht wurde, zeigt eine daraufhin folgende, spektakuläre Explosion.