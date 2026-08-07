Kind in der Türkei stirbt nach Pestizidvergiftung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In der westtürkischen Stadt Canakkale sind der Leiter einer Insektenbekämpfungsfirma und ein Wohnungsinhaber verhaftet worden, nachdem in der benachbarten Wohnung ein neunjähriger Bub an einer mutmaßlichen Pestizidvergiftung gestorben war. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, hat der Vater das Kind und seine Mutter am Mittwoch bewusstlos in der Wohnung gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter befinde sich weiterhin im Krankenhaus in Behandlung. Anadolu gibt als mögliche Todesursache den Einsatz von Pestiziden in der angrenzenden Wohnung an. Ein weiterer Mitarbeiter der Schädlingsbekämpfungsfirma wurde nach vorübergehender Festnahme wieder freigelassen.

Tod einer deutschen Familie Pestizide werden in der Türkei häufig eingesetzt, um Bettwanzen oder anderen Insektenbefall in Privatwohnungen zu bekämpfen, doch der Einsatz der Chemikalien ist offiziell streng geregelt. Der Fall einer vierköpfigen Familie aus Hamburg, die im vergangenen Jahr während eines Besuchs in Istanbul in ihrem Hotel vergiftet und kurz darauf gestorben war, löste eine Debatte über die Kontrollen in diesem Gewerbe aus.