Hamburger Familie in Istanbul vergiftet: Pestizide in Hotel als Todesursache?

Die neuesten Entwicklungen im Fall einer Hamburger Familie, die in Istanbul mutmaßlich Vergiftungen erlitten hat, bringen die türkischen Ermittler auf eine neue Spur. Zuvor war untersucht worden, ob die Mutter Çiğdem Böcek (27) und ihre zwei Kinder (3 und 6 Jahre alt) an einer schweren Lebensmittelvergiftung starben. Betreiber eines Streetfood-Standes sowie einer Bäckerei wurden in der Folge verhaftet. Der Vater der Familie befindet sich weiterhin auf der Intensivstation.

Nun wurden zwei weitere Touristen, die im selben Hotel im Stadtteil Fatih nächtigten, wegen Übelkeit und Erbrechen ins Krankenhaus eingeliefert. Wie das Medium Hürriyet berichtet, handelt es sich um zwei Männer, die jedoch nicht in Lebensgefahr schweben.