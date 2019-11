Juwelendiebstahl: 500.000 Euro Belohnung ausgeschrieben

Die Chance, dass die erbeuteten Schmuckstücke auf dem Kunstmarkt auftauchen und das Museum sie unversehrt zurückbekommt, sind nach Einschätzung des Kunstdiebstahl-Experten Willi Korte eher gering. „Meine große Befürchtung ist, dass die Steine herausgebrochen und individuell verkauft werden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. „ Diamanten haben schon immer als Zahlungsmittel gegolten.“ Sie würden meist in Südamerika, Osteuropa oder Asien weitergereicht.

Korte hält auch die Beute aus dem Grünen Gewölbe für verkäuflich, im Unterschied zu den Museumsleuten. „Selbst wenn sie nur einen Bruchteil ihres realen Marktwerts erbringen von zehn bis 20 Prozent, rentiert sich das gemessen am Aufwand immer noch“, sagte er. „Von der Investition her hielt sich das in Grenzen.“