Nawalny selbst sei ein "Superspreader der Gedankenfreiheit" gewesen, sagte Lindner in seiner auf Englisch gehaltenen Laudatio. "Wie ein Virus wurde er zuerst isoliert und dann auf brutalste Weise unterdrückt. Am Ende hat ihn das Regime - daran habe ich keinen Zweifel - sogar ermordet."

Seine Witwe bekräftigte in ihrer Dankesrede für den "Freedom of Speech Award", dass sie und Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung die Arbeit ihres Mannes weiter führen würden. Putin "hat meinen Mann Alexej Nawalny umgebracht, aber er hat seine Ideen nicht zum Schweigen gebracht", sagte Nawalnaja.

Nalwalny wurde in Russland als Blogger bekannt und war zuletzt der prominenteste Kritiker Putins. Immer wieder wurde der Oppositionspolitiker inhaftiert und mit Prozessen überzogen. Am 16. Februar starb Nawalny unter ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager.

Zugleich warnte sie vor russischen Falschinformationen und falschen Experten auch in der Europäischen Union vor der Europawahl. Putin versuche, seine Agenda aufzuzwingen. "Und immer wieder gelingt ihm genau das", sagte Nawalnaja. Sie schloss mit den Worten: "Wir werden weiter kämpfen." Am Ende werde Meinungsfreiheit über das "Gift der Propaganda" siegen.

Der "Freedom of Speech Award" der Deutschen Welle wurde zum zehnten Mal verliehen. Die Auszeichnung soll auf die eingeschränkte Pressefreiheit in vielen Regionen der Welt aufmerksam machen. In Russland kann die Deutsche Welle seit Anfang 2022 nicht arbeiten, weil die Akkreditierungen entzogen wurden. Das Büro in Moskau wurde geschlossen. Der Sender wich auf Riga in Lettland aus.