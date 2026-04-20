15-Jähriger vor Passanten erschossen – Polizei sucht weiter nach Täter

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist in New York City vor den Augen mehrerer Passanten erschossen worden. Die Tat ereignete sich am 16. April gegen 18:15 Uhr im Roy Wilkins Park im Stadtteil Queens, wie das New York Police Department (NYPD) mitteilte.

Streit am Basketballplatz möglicher Auslöser Das Opfer, der Teenager Jaden Pierre, wurde während einer Auseinandersetzung auf einem Basketballplatz durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Der Jugendliche wurde in kritischem Zustand ins Jamaica Hospital gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die Polizei bestätigte den Tod des Jugendlichen gegenüber US-Medien.

Video hält Tat fest Zeugen beschrieben den Vorfall als plötzlich und unübersichtlich. Ein Augenzeuge sagte gegenüber CBS News, er habe einen Schuss gehört und sei sofort zum Tatort gerannt: Dort habe er einen Jugendlichen regungslos am Boden liegen sehen. Ein vom Ex-New-Yorker-Bürgermeister Eric Adams auf X geteiltes Video soll den Vorfall zeigen. Darin ist laut Polizei zu sehen, wie eine Gruppe Jugendlicher den 15-Jährigen attackiert.

Polizei veröffentlicht Täterfoto Der Täter ist weiterhin flüchtig. Die NYPD hat inzwischen ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Bislang konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen weiter.

Politische Reaktionen und Entsetzen Auch die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James äußerte sich öffentlich zu der Tat. Auf X schrieb sie, ihr "Herz sei schwer" angesichts des Verlusts eines 15-Jährigen durch sinnlose Waffengewalt. Sie sprach der Familie ihr Mitgefühl aus und kündigte an, weiterhin gegen Waffengewalt in New York zu kämpfen. Ein Bekannter des Opfers erinnerte sich daran, dass Pierre regelmäßig im Park Basketball gespielt habe. Er sei "ein guter Spieler und ein ruhiger, sympathischer Junge" gewesen.