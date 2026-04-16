USA

Rätselhaft: Eisbrocken fällt vom Himmel in Wohnzimmer von US-Amerikaner

Ein Eisblock ist durch das Dach eines Mannes in sein Wohnzimmer gefallen und auf seiner Couch gelandet, wo er fast ein Nickerchen machen wollte.
16.04.2026, 13:20

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Ein großes Loch in der Zimmerdecke und ein Brocken Gestein auf dem Sofa deuten darauf hin, dass ein Objekt durch die Decke in das Wohnzimmer gefallen ist.

Es klingt wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film, als der Bewohner Yuder Grau plötzlich einen lauten Knall in seinem Wohnzimmer in Whittier (Los Angeles) hörte. Am 10. April gegen 11:15 Uhr fiel ein großer Eisblock durch die Decke seines Wohnzimmers und landete auf seinem Sofa. Woher der mysteriöse Block stammt, ist unklar. 

Eisblock aus dem Himmel?

Glücklicherweise wurde bei dem Einschlag niemand verletzt. Laut der Hausbesitzerin, Thania Magaña, zeigten Flugdaten, dass zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Flugzeug direkt über die Nachbarschaft flog. Sie erklärte gegenüber NBC Los Angeles: "Ich spiele die Szene immer wieder im Kopf durch und frage mich, was wohl passiert wäre." Grau habe während des Einschlags ein Mittagsschläfchen in seinem Schlaf- statt Wohnzimmer geplant, was ihm wohl das Leben gerettet hat. Wäre er ein paar Minuten länger auf seiner Couch gelegen, hätte ihn möglicherweise der Eisblock getroffen. "Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass er wahrscheinlich nicht mehr hier bei uns wäre", sagte Magaña. 

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Untersuchungen der US-Bundesluftfahrtbehörde gefordert

In einem Schreiben der Politikerin und des Mitglieds des Verwaltungsrats des Bezirks Los Angeles, Janice Hahn, wird an die FAA, die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, appelliert, bald Untersuchungen durchzuführen. "Wir haben Glück, dass Yuder nicht in seinem Wohnzimmer war, als dieser Eisblock durch seine Decke krachte“, erklärte Hahn in dem Schreiben. „Ich mache die FAA auf diesen Vorfall aufmerksam, weil sie untersuchen muss, was passiert ist, und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen muss, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert.“

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