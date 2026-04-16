Es klingt wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Film, als der Bewohner Yuder Grau plötzlich einen lauten Knall in seinem Wohnzimmer in Whittier (Los Angeles) hörte. Am 10. April gegen 11:15 Uhr fiel ein großer Eisblock durch die Decke seines Wohnzimmers und landete auf seinem Sofa. Woher der mysteriöse Block stammt, ist unklar.

Eisblock aus dem Himmel? Glücklicherweise wurde bei dem Einschlag niemand verletzt. Laut der Hausbesitzerin, Thania Magaña, zeigten Flugdaten, dass zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Flugzeug direkt über die Nachbarschaft flog. Sie erklärte gegenüber NBC Los Angeles: "Ich spiele die Szene immer wieder im Kopf durch und frage mich, was wohl passiert wäre." Grau habe während des Einschlags ein Mittagsschläfchen in seinem Schlaf- statt Wohnzimmer geplant, was ihm wohl das Leben gerettet hat. Wäre er ein paar Minuten länger auf seiner Couch gelegen, hätte ihn möglicherweise der Eisblock getroffen. "Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass er wahrscheinlich nicht mehr hier bei uns wäre", sagte Magaña.