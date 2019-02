Journalisten identifizieren Museumsangreifer als ihren Folterer

Im Prozess zu dem tödlichen Angriff auf das Jüdische Museum in Brüssel haben zwei französische Zeugen den Angeklagten Mehdi Nemmouche "ohne jeden Zweifel" als einen ihrer Folterer in Syrien 2013 identifiziert. Nemmouche habe ihn damals unter dem Namen Abu Omar in einem Krankenhaus in Aleppo misshandelt, sagte der ehemalige Kriegsreporter Nicolas Hénin vor dem Brüsseler Schwurgericht.

Auch der Journalist Didier Francois sagte am Donnerstag aus, dass es sich bei Nemmouche um seinen Peiniger handle. Der 33-jährige Nemmouche beteuert in dem Brüsseler Prozess seine Unschuld; ihm wird zur Last gelegt, am 24. Mai 2014 in der Eingangshalle des Museums im Zentrum der belgischen Hauptstadt vier Menschen getötet zu haben. Sechs Tage darauf wurde Nemmouche in Marseille im Besitz der Tatwaffen - eines Revolvers und eines Sturmgewehrs - festgenommen.