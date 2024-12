Ehemaliger Fußballprofi wegen Kokainhandels verhaftet

Der frühere spanische Erstliga-Fußballer Jesús Emilio Díez de Mier , besser bekannt als Txutxi , ist in der Region Cádiz von der Polizei verhaftet worden – neun Jahre nach seiner Flucht. Díez de Mier war bereits 2014 wegen Drogenhandels zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, tauchte allerdings vor Strafantritt unter.

Zwischen 2008 und 2009 war der ehemalige Innenverteidiger an der Einfuhr von 950 Kilogramm Kokain aus Argentinien beteiligt. Zwei Container mit der Droge wurden über die Häfen von Algeciras (Cádiz) und Valencia nach Spanien gebracht. Der geschätzte Schwarzmarktwert des Schmuggels lag bei mehr als 32 Millionen Euro .

Der Ex-Profi wurde am vergangenen Sonntag in der Gemeinde El Puerto de Santa María bei einer Routinekontrolle gefasst . Nachdem er falsche Personalien angab , wurden die Beamten misstrauisch und brachten ihn zu einer Identitätsprüfung ins Polizeipräsidium. Dort stellte sich die wahre Identität des 51-Jährigen heraus.

Txutxi begann seine Fußballkarriere als vielversprechendes Talent bei Athletic Bilbao. Mit 17 Jahren stieg er in die Jugendmannschaft des Traditionsklubs ein und debütierte 1992 in der Primera División. Später wechselte er in die Segunda División, wo er insgesamt 304 Spiele bestritt. 2005 beendete er seine Karriere im Alter von 32 Jahren.

Nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn wandte er sich jedoch illegalen Geschäften zu. 2009 wurde er in Madrid erstmals festgenommen. Noch vor Haftantritt 2015 gelang ihm die Flucht.

Jetzt ist der frühere Fußballprofi wieder in der Hand der Justiz. Er soll seine Haftstrafe antreten.