Nach Fukushima: Japans Atombehörde überlegt Neustart von AKW

Wird Neustart von AKW nicht zugelassen?

Der Vorsitzende der Atomaufsichtsbehörde, Shinsuke Yamanaka, sagte bereits am Mittwoch auf einer Pressekonferenz, dass wenn der Prüfungsausschuss der Behörde beschließe, den Neustart des Reaktors in Tsuruga nicht zuzulassen, dies die erste derartige Ablehnung seit der Gründung der Behörde im Jahr 2012 wäre, so NHK. Die Entscheidung über den Block 2 des Kernkraftwerks Tsuruga in der Präfektur Fukui an der Westküste Japans könnte die erste Ablehnung des Neustarts oder des Betriebs eines Kernkraftwerks gemäß den behördlichen Richtlinien sein. Das Hauptaugenmerk der Behörde werde darauf liegen, ob die unter dem Reaktorgebäude verlaufende Verwerfungslinie das Potenzial habe, sich in Zukunft zu bewegen und Erdbeben zu erzeugen, berichtete der Sender.