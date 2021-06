Nach Unglück am Lago Maggiore meiden die Italiener Seilbahnen

"Die Tragödie am Lago Maggiore hätte nicht passieren sollen. Sie ist geschehen, weil die Regeln nicht respektiert wurden. Man darf nicht glauben, dass alle Anlagen nach der Zwangspause infolge der Pandemie unsicher sind", sagte Ballanova.

Sicherheitssystem deaktiviert

Das tödliche Seilbahnunglück am Lago Maggiore ist offenbar durch die absichtliche Abschaltung eines Sicherheitssystems verursacht worden. Gegen drei Mitarbeiter der Seilbahngesellschaft "Ferrovie del Mottarone" wird ermittelt. Bei dem Unglück starben Familien, junge Paare und zwei Kinder.

Der Zustand des einzigen Überlebenden des Unglücks vom 23. Mai, eines fünfjährigen Buben, verbesserte sich inzwischen. Er sollte am Dienstag von der Intensivstation auf eine andere Station verlegt werden, teilte das Kinderkrankenhaus in Turin am Montagabend mit. Seine Tante sei bei ihm, hieß es weiter. Der kleine Bub verlor bei dem Unglück seine Eltern, seinen Bruder und seine Urgroßeltern.