Spektakulär: Vulkan Ätna spuckte wieder Feuer und Asche

Auf Sizilien hat der Vulkan Ätna wieder spektakulär Feuer und Asche gespuckt. Daraufhin wurde der Flughafen von Catania am Freitagvormittag geschlossen werden. Die Start- und Landebahn sei mit Vulkanasche verschmutzt und deswegen gesperrt, teilte der Airport mit.

Viele Flüge wurden auf andere Flughäfen auf Sizilien umgeleitet, was für viele Urlauberinnen und Urlauber erhebliche Unannehmlichkeiten bedeutete. Der Airport Catania wird nicht vor Freitagnachmittag seine Tätigkeit aufnehmen können, hieß es. Fluggäste wurden aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen.

Der Ätna ist in vergangenen Monaten wiederholt ausgebrochen

Auch in der Stadt Catania gab es wegen des Ascheregens Problem. So dürfen am Freitag keine Zweiräder fahren, die zugelassene Geschwindigkeit für Fahrzeuge wurde auf 30 km/h reduziert.