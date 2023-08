Italien: Tornado-Sichtung nahe Urlaubsort Jesolo

Seit Ende Juli wüten im Norden Italiens heftige Unwetter. Starker Regen und Sturmböen sorgten im beliebten Urlaubsland für schwere Schäden. Zuletzt gab es Schäden in Südtirol, wo am Samstagabend mehrere Brücken von Wassermassen mitgerissen wurden. In der Nähe der friaulischen Stadt Pordenone ist währenddessen am Mittwoch das bisher größte Hagelkorn Europas gefallen. Es hatte einen Durchmesser von 19 Zentimetern.

Nun scheinen die Unwetter auch die beliebte Urlaubsregion Venetien erreicht zu haben - dort liegen bei den Österreichern beliebte Urlauberorte, unter anderem Jesolo.

