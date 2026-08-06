Es ist Hauptsaison. Die Strände in Italien müssten eigentlich voll mit Einheimischen und Touristen sein, die bei den aktuellen Sommertemperaturen Abkühlung am Meer suchen. Doch die steigenden Preise für Liegen und Sonnenschirme in den privaten Strandbädern belasten die Geldbörse der Besucher erheblich.

Nun gehen die italienischen Behörden mit strikten Maßnahmen gegen diese Betriebe vor: In Ostia, dem Stadtstrand der Hauptstadt Rom, wurden bereits mehrere privat betriebene Strandbäder auf Anweisung der Stadtverwaltung geschlossen, wie die dpa berichtet.

Derzeit werden trotz Hochsaison zwei kommerzielle Strandbäder aufgelassen: Der bekannte Strandclub Shilling in Lido di Ostia bei Rom wurde wegen Bauvergehen und anderer Vorwürfe gegen den Betreiber beschlagnahmt. Vergangenen Winter wurde das Gebäude durch Stürme schwer beschädigt, sodass es zur Ruine zu verfallen drohte. Ende Juli haben die Abrissarbeiten begonnen, von Einheimischen und Touristen fehlt hier jede Spur. Hier soll künftig ein frei zugänglicher Strand entstehen.