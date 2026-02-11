Tragische Wende: Bei Transport erfrorenes Spenderherz wurde Kind (2) transplantiert

Italien bangt um einen kleinen Buben mit einem angeborenen Herzfehler, der nach einem tragischen Irrtum dringend ein neues Spenderherz braucht. Der Fall des erst zwei Jahre alten Kindes aus Neapel nahm nun eine Wendung: Der Kleine bekam nach neuesten Informationen das Herz eines verstorbenen Buben transplantiert, obwohl bekannt war, dass dieses durch falsche Kühlung beim Transport irreparable Schäden erlitten hatte. Die Eltern wussten nach eigenen Angaben bisher nichts davon.

Der Bub liegt inzwischen seit mehr als 50 Tagen auf der Intensivstation eines Spitals in Neapel und wird künstlich am Leben gehalten. Jetzt wird europaweit dringend nach einem geeigneten Spenderherz gesucht - ohne dass die Chancen besonders gut sind. Seine Mutter sagte der Tageszeitung Il Mattino: "Mein Sohn führte ein fast normales Leben. Er nahm Medikamente, spielte und aß regelmäßig. Jetzt liegt er seit Wochen im künstlichen Koma und schwebt in Lebensgefahr."