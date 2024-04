27-jährige Studentin stirbt nach Kollision mit Müllwagen

Bei einem Verkehrsunfall in Neapel ist italienischen Medien zufolge eine deutsche Studentin ums Leben gekommen. Die 27-Jährige sei in der Nacht auf Montag mit einem gemieteten Fahrrad im Zentrum der süditalienischen Großstadt mit einem Mistkübelwagen kollidiert, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf die lokale Polizei. Die junge Frau wurde demnach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch am Vormittag ihren Verletzungen.