Italien: Knochenfund in Vatikan-Gebäude

Sensationsfund bei Renovierungsarbeiten in einem Nebengebäude der vatikanischen Botschaft in Rom: Arbeiter stießen auf ein fast vollständig erhaltenes Skelett und weitere menschliche Knochen. Damit nicht genug: Die menschlichen Überreste könnten von der vor 35 Jahren in Rom verschwundenen Emanuela Orlandi und einem weiteren Mädchen stammen.

Das melden italienische Medien unter Berufung auf Ermittler, die damit einen der spektakulärsten Kriminalfälle der italienischen Geschichte neu aufrollen. Die Justizbehörden des Vatikan und die römische Staatsanwaltschaft prüfen Alter und Geschlecht des Skeletts und der übrigen Knochen. DNA-Proben sollen mit jenen der vermissten Mädchen verglichen werden.

Am 22. Juni 1983 ist die damals 15-jährige Emanuela Orlandi spurlos verschwunden. Nach dem Klavierunterricht war die Tochter des damaligen Hofmeisters des Papstes nicht nach Hause zurückgekehrt. Das Verschwinden der Tochter eines hohen Vatikanbeamten sorgte weltweit für Schlagzeilen und löste Spekulationen über die Hintergründe aus.

Nach ihrem Verschwinden forderten angebliche Orlandi-Entführer die Befreiung des Papst-Attentäters Ali Ağca. Ağca, der den türkisch-nationalistischen „Grauen Wölfen“ nahestand, hatte auf Papst Johannes Paul II geschossen. Dieser überlebte aber.

Später hieß es, Orlandi sei von Enrico De Pedis, dem Kopf einer kriminellen Bande, ermordet worden. Die Lebensgefährtin des 1990 erschossenen De Pedis hatte dies behauptet. Ihre Aussage wurde von mehreren Ex-Mafiosi bestätigt.