Kinder-Schokolade: Jetzt spricht der Bub von der Packung

Farneti ist in seiner Heimat ein unbeschriebenes Blatt gewesen - bisher. Nun ist er in aller Munde, denn er behauptet, der Bub zu sein, der uns seit mittlerweile Jahrzehnten von der Verpackung der berühmten Kinder-Schokolade anlächelt.

Der Student, der nebenbei als Model arbeitet, will sogar eine Bestätigung von Ferrero vorliegen haben. "Wir können bestätigen, dass das Gesicht des Kindes, das von 2004 bis 2019 auf der Verpackung von Kinderschokolade abgebildet war, das von Matteo Farneti war", überliefert er im Zeitungsinterview den Inhalt des "Echtheitszertifikats". Eine Erklärung dafür, warum er gerade jetzt an die Öffentlichkeit geht, hat er auch: Der Vertrag mit Ferrero habe es ihm bislang untersagt.

"Ich bin das Testimonial", pocht Farneti in dem Interview, bezieht sich dabei auf einen Zeitraum in den Nuller- und Zehnerjahren. Warum tut er das? Weil andere, gleichaltrige Männer immer wieder aufgetaucht seien und behauptet hätten, ihr Gesicht würde die Verpackung zieren. Es sei "an der Zeit, die Dinge klarzustellen", sagt er.

"Ist Mama glücklich? Ja, leider mit Vorbehalten"

In dieser Zeit sei ihm und seiner Familie Unrecht angetan worden. "Ich lebe schon lange mit dem Gespenst der Lüge. Ich, meine Mutter, meine Familie ...", sagt der junge Mann, der in erster Linie seine Mutter in Schutz nehmen will. "Ist Mama glücklich? Ja, leider mit Vorbehalten. In den Augen von Freunden und Bekannten als Lügnerin dazustehen, wie ich es tat, ist verwerflich. Ich kann es nicht zulassen, nicht mehr."

Ihr habe er seine Karriere zu verdanken. "Ich war noch keine zehn Jahre alt, als sie mich bei einem Casting für einen Werbespot anmeldete. Wenn ich heute als Model arbeite, verdanke ich das ihrer Vision."