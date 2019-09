Italien: Kampfjet eskortierte aus Österreich gestartete Maschine

Ein Kampfjet der italienischen Luftwaffe ist am Donnerstag vom Stützpunkt von Istrana nahe der norditalienischen Stadt Treviso hochgestiegen, um ein deutsches Kleinflugzeug zu identifizieren, das aus Österreich in Richtung Italien ohne Flugplan geflogen war. Dies bestätigte die italienische Luftwaffe der APA in Rom.

Der Eurofighter F2000 der italienischen Flugwaffen konnte das Flugzeug südlich von Bibione bei Venedig identifizieren. Das deutsche Flugzeug wurde bis zum Flugplatz von Caorle bei Venedig begleitet, wo der Pilot ursprünglich landen wollte.

Die Carabinieri kontrollierten den Piloten, der nicht den Flugplan mitgeteilt hatte. Der Transponder zur Ortung der Route an Bord des Flugzeuges hatte hinzu eine Panne. Zum Flugplatz in Österreich, von dem die Maschine abgeflogen ist, gab es keine Informationen.