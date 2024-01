Decke eingestürzt: Dutzende Verletzte bei Hochzeitsfeier

Bei einer Hochzeitsfeier in Italien sind am Samstag 64 Menschen beim Einsturz eines Dachbodens verletzt worden. Wie der Regionalpräsident der Toskana, Eugenio Giani, mitteilte, liegen fünf Verletzte nach dem Unglück in einem ehemaligen Kloster nahe der Stadt Pistoia nördlich von Florenz in ernstem Zustand im Krankenhaus, sie seien jedoch nicht Lebensgefahr.

Zu den Verletzten zählen auch einige Kinder und das frisch vermählte Paar.