Ausgerechnet in den Tagen vor "Ferragosto", dem Höhepunkt der Sommersaison am 15. August, ist Italien mit Problemen in seinem Bahnnetz konfrontiert. Wegen geplanter Arbeiten zur Modernisierung war mit Verzögerungen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mailand und Rom zu rechnen. Die dreistündige Bahnfahrt zwischen den beiden Metropolen verlängert sich im Durchschnitt um 80 bis 120 Minuten, zum Ärger der Passagiere.