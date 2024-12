In der türkischen Metropole Istanbul sind in den vergangenen Wochen dutzende Menschen durch den Konsum von gepanschtem Alkohol ums Leben gekommen. Seit dem 1. November habe es 77 Vergiftungsfälle und 37 Todesfälle gegeben, teilte das Gouverneursbüro von Istanbul am Montag mit.

17 der durch gepanschten Alkohol vergifteten Menschen müssten weiterhin medizinisch behandelt werden. Im Zusammenhang mit den Vergiftungsfällen gab es den Angaben zufolge bisher 14 Festnahmen.