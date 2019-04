Israel scheitert am Mond, aber „Raketen-Dreier“gelingt

Die gute Nachricht zuerst: Tesla Chef Elon Musk ist mit seinem Raumfahrtunternehmen Space X die erste kommerzielle Mission mit der derzeit schubstärksten Rakete der Welt geglückt. Die Falcon Heavy von Space X brachte einen Telekommunikationssatelliten für den saudischen Betreiber Arabsat in eine geostationäre Umlaufbahn.

Am Kennedy Space Center in Cape Caneveral wurde gejubelt, denn die eigentliche Sensation klappte acht Minuten nach dem Start. Da kehrten die drei ersten recyclingfähigen Antriebsstufen der Rakete aus dem All zurück. Die zwei seitlichen Stufen landeten parallel in der Nähe des Startplatzes. Und die zentrale Stufe setzte auf einer schwimmenden Plattform gut 900 Kilometer vor der Küste im Atlantik auf. Dieser „Raketendreier“ funktionierte erstmals. Alle drei Erststufen sollen in Kürze wieder verwendet werden.