Irrer verstümmelt Kühe: US-Medien verbreiten Alien-Theorie

"Wie soll das sonst gehen?"

"Es können nur Außerirdische gewesen sein", sagt ein verunsichertes Ehepaar zu The Daily Mercury. Und weiter: "Wie soll das sonst gehen? Jemand hat die Tiere in die Luft gehoben und dabei keine Spuren hinterlassen!" Dazu, da ist sich das Paar sicher, seien nur Außerirdische fähig. Immerhin hätten die beiden auch eigenartige Lichtformationen über der Farm beobachtet.

An ähnliche Berichte, die 50 Jahre alt sind, erinnerte sich die UFO-Forscherin Sheryl Gottschall auf Anfrage des The Courier Mail. "Ein Mann hatte bei der Suche nach Flugzeugteilen aus dem Zweiten Weltkrieg einen Bullen und zwei Kälber gefunden, denen die Augen, der Magen und das Hinterteil entfernt wurden", analysiert Gottschall. Nicht einmal Hufspuren hätte es gegeben, so die irritierte Expertin: "Wie sind die verstümmelten Tiere dorthin gekommen?"

Bei einer ganzen Serie an Kuh-Verstümmelungen im Jahr 1975 - 200 Kühe waren betroffen - kam selbst das FBI den Tätern nicht auf die Schliche. Und so fragt sich Fox News auch bei den aktuellen Vorfällen: "Wer macht so etwas?"