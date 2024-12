134 Tote bei Hochzeitsfeier: Saal-Besitzer zu 10 Jahren Haft verurteilt

Wegen einer Brandkatastrophe bei einer Hochzeitsfeier im Nordirak ist der Eigentümer des Festsaals zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht machte ihn am Mittwoch für das Feuer in der Al-Haitham-Halle verantwortlich, wie es in Gerichtsdokumenten hieß, die AFP am Donnerstag einsehen konnte. Bei dem Feuer in der Stadt Karakosch waren im September vergangenen Jahres 134 Menschen ums Leben gekommen.