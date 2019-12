Das Dorf, das ohne Amazon nicht leben kann

Beim Essen allein bleibt es freilich nicht. Selbst Matratzen, Aquarien oder Holzöfen werden auf Amazon bestellt, was in Iqaluit zu einer wahren Packerflut geführt hat: Beim regionalen Airport war das Pro-Kopf-Frachtaufkommen heuer 14 Mal höher als im Rest Kanadas; und die kanadische Post verzeichnete in den vergangenen drei Jahren ein Plus von 30 Prozent für die Region. Mittlerweile ist sogar die Mülldeponie des Dorfs zu klein für die vielen Amazon-Verpackungen – noch gibt es in der kleinen Stadt nämlich kein Recycling-Programm.

Für Amazon hingegen ist das Ganze eher eine Kostenfrage, schließlich wird per Flugzeug geliefert. Logisch, dass die Angst umgeht, dass der IT-Riese das Gratis-Zustellservice einstellt: Erst im Oktober hat Amazon bekanntgegeben, dass die Zustellkosten im laufenden Jahr um 46 Prozent gestiegen seien – vor allem wegen der Gratis-Zustellung. Als im Oktober ein Fehler bei Amazon dazu führte, dass die Postleitzahl von Iqaluit nicht mehr im Zustellverzeichnis auftauchte, war die Panik dementsprechend groß.