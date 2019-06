Intakte Fliegerbombe entdeckt: Berliner Alexanderplatz evakuiert

Am Freitagnachmittag wurde in der Dircksenstraße, in direkter Nähe zum belebten Berliner Alexanderplatz, bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt. Die Polizei sperrte das Gebiet im Umkreis von 300 Metern ab und begann mit der Evakuierung von Anwohnern und Passanten.

Nach Angaben der Beamten handle es sich um eine etwa 100 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg. Zudem sei der Zünder der Kriegswaffe noch intakt. Mit der Entschärfung konnte bis jetzt allerdings nicht begonnen werden, da sowohl der gesamte Alexanderplatz als auch das dort befindliche Alexa-Einkaufszentrum geräumt werden müssten. "Es kann eine Weile dauern, alle Menschen und Anwohner bei der Hitze aus dem Sperrkreis zu bringen", so eine Sprecherin der Polizei.