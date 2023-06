Inszenierte Entführung bei Junggesellenabschied alarmierte Polizei

In Helmen und mit Spielzeugpistolen bewaffnet haben neun Italiener in Trofarello unweit von Turin einen Mann aus seiner Wohnung entführt, ihn gefesselt und in einen Lieferwagen gesperrt.

Bei dem fiktiven terroristischen Kommando, das den Überfall inszenierte, handelte es sich eigentlich um eine Gruppe von Freunden, die einen aufregenden Junggesellenabschied geplant hatten. Der Überfall löste Panik unter den Nachbarn des künftigen Bräutigams aus, die die Polizei alarmierten.

