Indonesien gibt Jakarta als Hauptstadt auf

In der Hauptstadt sind nur 60 Prozent der Haushalte an das Leitungswassernetz angeschlossen. Etwa die Hälfte der Hauptstädter lebt von Wasser aus illegal gebohrten Brunnen. Auch die vielen Großbaustellen beziehen ihr Wasser meist direkt aus dem Boden unter ihnen. Öffentliche Gebäude dürfen sogar legal Wasser aus eigener Bohrung nutzen. Das Resultat: Der weiche Untergrund aus Sand und Lehm, auf dem Jakarta gebaut ist und in dem das Grundwasser gespeichert ist, wird leergesaugt und sinkt dabei in sich zusammen.

Präsident Joko Widodo will die Regierung und das Parlament deshalb in eine neu zu bauende Stadt bei Balikpapan im Osten von Borneo übersiedeln und hat dafür, wie die Times berichtet, auch schon Financiers gefunden.